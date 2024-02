L’Inter domina a Lecce e conferma il più 9 sula Juve | Inzaghi | “Non è finita”

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024), 25 febbraio 2024 - Meglio di così non si poteva fare.vince facendo turnover ae lo fa con autorità e con un sono quattro a zero cheil vantaggio di nove lunghezze sullacon una partita da recuperare (mercoledì contro l’Atalanta). Dopo un avvio in cui qualche automatismo è venuto meno,si è sciolta col passare dei minuti e ha preso in mano senza patemi la contesa, trascinata dal solito Lautaro (doppietta e 101 in A), poi l’energia di Frattesi ha fatto il resto prima che De Vrij firmasse il poker. Non può che essere soddisfatto Simone, il quale predica calma in ottica Scudetto.: "Ora continuare così" Missione compiuta perche a fronte di qualche assenza, fuori ...