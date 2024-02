L’innovazione di Street WITCHer

SWITCH - Street WITCHer: come funziona la startup per la gestione di flotte di shared mobility

(Di domenica 25 febbraio 2024) La mobilità urbana diventa sempre più smart ed efficiente, e il merito è della tecnologia tutta made in Italy Switch -, la startup che ha ideato la piattaforma per l’analisi dei flussi nella città e l’ottimizzazione degli spostamenti, che in poco tempo ha guadagnato un posto di rilievo nel programma di accelerazione e+ Mobility dell’Istituto Europeo di Tecnologia ed Innovazione - EIT, focalizzato su mobilità ed energia, micromobilità e mobilità condivisa. Fondata e guidata da Matteo Forte, è stata presentata allo Smart City Expo di Barcellona poi a Braga, in Portogallo. Il software gestisce flotte di shared mobility, basato su tecnologia ML/AI (Machine Learning / Intelligenza Artificiale), che offre un’analisi predittiva delle richieste e delle necessità dei cittadini partendo dai dati di viaggio e da eventi locali.