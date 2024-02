Liga; solo pari per l’Atletico Madrid | Romero fa doppietta

LIGA, SOLO PARI PER IL VILLARREAL CON L'ALAVES - Sportmediaset

(Di domenica 25 febbraio 2024): l’Almeria, con ladi Luka, ferma sul pareggio, avversario di Champions League dell’Intersi ferma sul pareggio nel posticipo del sabato sera della. La squadra di Simeone va per due volte in vantaggio, prima con Correa e poi con de Paul, ma a pareggiare ci pensa Luka, l’argentino in prestito dal Milan. Un pareggio che sicuramente farà piacere all’Inter, prossima avversaria dei Colchoneros con il ritorno al Wanda Metropolitano e con due risultati a disposizione per la squadra di Inzaghi.

Liga - Almeria-Atletico Madrid 2-2: i colchoneros impattano contro l'Almeria ultima in classifica: Liga - Finisce 2-2 la sfida tra Almeria e Atletico Madrid, valida per la 26ma giornata di Liga Spagnola. La squadra di Simeone passa due volte in vantaggio ...eurosport

Liga: il Barcellona ci crede, poker al Getafe e Real Madrid “solo” a +5: Nella ventiseiesima giornata di Liga continua il buon momento (in campionato) del Barcellona, che dopo il pareggio per 1-1 contro il Napoli in Champions League ritrova i tre punti con il 4-0 al Getafe ...sportmediaset.mediaset

Liga - Nuove polemiche sugli arbitri, nota del Siviglia contro il Real Madrid: Attraverso le proprie tv ufficiali, infatti, il Real avrebbe attaccato pubblicamente non solo Díaz de Mera, l’arbitro che dirigerà l’incontro, ma anche l’addetto al VAR González Fuertes. Di seguito il ...napolimagazine