L’esercito di Zelensky è in rotta ma la mattanza in Ucraina non si ferma

L'Esercito ucraino in rotta, mentre L'Aja respinge le richieste di Kiev. Putin propone una zona cuscinetto ma Zelensky ...

(Di domenica 25 febbraio 2024) Quella di oggi per tanti è una ricorrenza particolare perché è l’anniversario della guerra in, iniziata due anni fa con l’invasione delle regioni separatiste del Donbass da parte della Russia. Una visione un po’ superficiale di un conflitto che, in realtà, si trascina ormai da dieci anni e per la precisione dal 20 gennaio 2014 quandodi Vladimir Putin ha conquistato, letteralmente senza sparare un colpo, la Crimea. Già perché quello che tanti non considerano è che l’evento scatenante è stato proprio quest’ultimo e che da quel momento, malgrado un’apparente calma, il conflitto è continuato fino ai giorni nostri con quella che inizialmente veniva sminuita come una “guerra civile” tra l’e le repubbliche indipendentiste del Donbass ma che poi, con il coinvolgimento della Russia, si è trasformata in una più ...