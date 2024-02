L'esercito arriva in città. Martedì il debutto dei militari: controlli nelle zone più critiche

(Di domenica 25 febbraio 2024) Prato, 24 febbraio 2024 – Finalmente ci siamo.farà la sua apparizione indae resterà almeno per tutto l’anno a guardia dellepiù sensibili come la stazione del Serraglio, il centro storico e le aree vicine. Già domani il coordinatore del gruppo sarà in prefettura per parteciperà al comitato per l’ordine e la sicurezza (presieduto dal vicario in quanto Prato è senza prefetto dal primo febbraio quando Adriana Cogode è andata in pensione) e pianificare i servizi che spetteranno ai 15assegnati a Prato. Dal giorno successivo ci sarà delsulle strade. Più che di unbisogna parlare di un ritorno in quantoè già stato a Prato nell’ambito del progetto "Strade sicure" fino alla fine del 2015 ...