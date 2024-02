L’eredità di don Milani Uno spettacolo apre la Festa della Toscana

Rosy Bindi e l'eredità di don Milani: l'iniziativa della Misericordia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 febbraio 2024) Il messaggio di don Lorenzoe l’attività di don Ezio Palombo in Valbisenzio, nel segno di una comunità educante e solidale, sonoa cui attinge la Vallata per lavorare sulla memoria del territorio. In questa cornice è stato pensato un programma di appuntamenti in marzo, a cominciare dallo"Un’altra idea di scuola. Tra Rodari e Barbiana", previsto sabato 2 marzo alle 21 a Cantagallo, al teatro Capannone di Usella. Si trattaprima di una serie di iniziative sul territorio. Promosso dal Comune di Cantagallo, che è anche capofila del progetto, e a cura di Fondazione Cdse e Altroteatro, losi concentra sulla lotta alle disuguaglianze nella scuola. A partire dalle lettere di Done Don Palombo, prete a Fabio e creatore di una casa-famiglia ...