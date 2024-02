L' Eredità | comune! | la trovata di Gianluca sconcerta Liorni e il pubblico

Eredità Tassoni, trovato l'accordo: fine di una disputa durata 25 anni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Altro avvicendamento sul trono de L': nella puntata di sabato 24 febbraio, al gioco finale della Ghigliottina e dunque in veste di campione, ci arriva, che ruba lo scettro al riccioluto Fabio. Siamo nello studio di Marco, al game-show in onda ogni giorno su Rai 1 dedicato alle parole e ai loro legami. E come detto,si impone nel gioco dei 100 secondi e arriva a giocarsi il montepremi. All'atto finalesi è qualificato con un montepremi potenziale di 160mila euro, il quale però, dimezzamento dopo dimezzamento, è sceso a 45mila euro, una cifra comunque di tutto rispetto. Le parole-indizio alla Ghigliottina erano: autorità, emoji, muovere, fronte e Mediterraneo. Una Ghigliottina che a molti è parsa piuttosto semplice, tanto che bastava dare un'occhiata a X ...