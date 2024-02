L’era camaleontica: make-up e società

(Di domenica 25 febbraio 2024) La semplicità è l’ultima sofisticazione. Leonardo Da Vinci. Molte sono le motivazioni che hanno indotto l’essere umano a dipingersi il volto, un rituale esercitato sin dall’antichità, in luoghi e culture diverse, lontane tra loro. Decorazioni, sculture e dipinti sono il tramite attraverso i quali è possibile ammirare questa evoluzione. Come non ricordare l’iconico contorno occhi degli antichi Egizi, i volti angelici nude look delle donne rinascimentali, le labbra rosso carminio dipinte su bianchi incarnati settecenteschi, estremamente altezzosi e snob, proprio per differenziare le diverse classi sociali; i ritratti delle donne di epoca vittoriana, dipinti o immortalati nei primissimi scatti, grazie all’avvento della fotografia, composti, austeri, distanti dal malcostume, ossia dalle prostitute, le quali invece eccedevano truccandosi pesantemente. Nei primi anni del 900 nascono le prime ...