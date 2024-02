L’Egitto vuole ridurre la crescita demografica

"Ci saranno conseguenze...". L'Egitto minaccia Israele su Rafah

(Di domenica 25 febbraio 2024) Roma, 25 feb – Con i suoi 105 milioni e 800mila abitantiè il terzo Paese più popoloso dell’Africa dopo Nigeria e Etiopia. Per capire con quali intensità la popolazione egiziana stia crescendo basti pensare che nel 2021 gli abitanti erano 102,8 milioni mentre nel 2022 erano 104,4 milioni: un aumento di circa 3 milioni che sta creando enormi problemi al Paese. Egitto, stop allaSe la popolazione aumenta il livello di povertà rimane inalterato perché la ricchezza creata deve essere condivisa con un numero piu’ alto di persone senza contare che l’aumento demografico, oltre ad aggravare l’insicurezza alimentare, costringe anche il governo a spendere le sue scarse risorse in grossi progetti infrastrutturali per costruire case, strade e altre necessità per un numero crescente di persone. Ciò non è sfuggito ...

La relatrice speciale Onu sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati è stata bannata da Tel Aviv. Ma lei non intende fermarsi: ... (huffingtonpost)

Nei negoziati per Gaza comincia a succedere qualcosa: Dopo mesi c’è un certo ottimismo sulla possibilità di raggiungere un accordo per la liberazione degli ostaggi e per un cessate il fuoco temporaneo, ma molto dipende da una persona: Benjamin Netanyahu ...ilpost

Gaza, il piano post Hamas mentre si tratta per la tregua: A Parigi, negoziati con la Cia per la liberazione degli ostaggi Il documento di Bibi per la Striscia: smilitarizzazione e potere locale ...ilgiornale

Israele ha detto cosa vuole fare della Palestina alla fine della guerra: Tel Aviv ha affermato di voler assumere il controllo di tutti i territori della Cisgiordania e di Gaza e di essere contraria alla creazione di uno stato autonomo palestinese ...wired