Lecco, forte rischio di valanghe: i rifugi restano chiusi

(Di domenica 25 febbraio 2024), 25 febbraio 2024 – Troppa neve, troppo pesante, troppo pericolosa. Id'alta quota sulle montagne lecchesi quest'oggi. Ildie i gestori deinon se la sentono di rischiare, né per loro, né per gli escursionisti e gli alpinisti, che auspicano anzi restino a casa per evitare di esporsi a inutili pericoli. I forti accumuli sono infatti molto instabili.“Visibilità zero, un metro di neve pesante e pericolosa, rimaniamo”, annuncia suo social il 30enne Stefano Valsecchi, capannat delo Luigi Azzoni che si trova a 1860 subito sotto la vetta del Resegone, montagna simbolo die ...