Lecce, Piccoli: “Gol più soddisfacente? Quello fatto al Milan”

Il Lecce in campo a Torino contro i granata dopo la batosta di Bologna. I giallorossi, al centro della classifica, cercano di allontanarsi ancora di più dalla ... (quotidianodipuglia)

Roberto Piccoli , attaccante del Lecce , ha parlato a Sportweek della sua stagione in giallorosso. Ecco le sue dichiarazioni Roberto Piccoli , attaccante del ... (calcionews24)

L’Inter cambia pelle a Lecce: Inzaghi senza otto titolari: Trasferta al 'Via del Mare' per la capolista Inter contro il Lecce: le probabili formazioni del match del ventiseiesimo turno di Serie A ...calciomercato

Lecce-Inter: la probabile formazione di CalcioLecce: Dopo due sconfitte in trasferta, i giallorossi sono attesi dalla sfida contro la capolista del campionato di Serie A ...calciolecce

Lecce – D’Aversa e la capolista Inter: “Nulla è impossibile. Baschirotto c’è, valuto chi sarà con lui”. I convocati: Il Lecce è sceso in campo nel pomeriggio di oggi per la rifinitura della vigilia di quella che si presenta come la sfida più proibitiva di tutte, ...salentosport