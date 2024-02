Lecce-Inter | tanti cambi devono dimostrare che non si cambia

Lecce-Inter, chi gioca e chi no tra i nerazzurri: le ultime su Sommer, Audero, Calhanoglu e Lautaro

(Di domenica 25 febbraio 2024), alle 18, sarà quasi una partita inedita: sicuramente a livello di formazione, visto che Inzaghi metterà mano alla rosaandossimo. Proprio dagli innesti serviranno risposte, per far vedere che anche senza i titolarissimi il risultato è lo stesso. DOPPIA CIFRA –può valere la decima vittoria consecutiva in altrettante partite del 2024. Un filotto che Simone Inzaghi punta a proseguire ma in maniera diversa dai precedenti, perchéa e molto. Dopo aver usato i titolarissimi quasi sempre quando possibile oggi scelte tecniche e indisponibilità la fanno da padrone nella capolista. In stagione forse l’unica pecca l’hanno rappresentata proprio i ribaltoni di formazione. Si ricordano i pareggi di Champions League contro Benfica e Real ...

Lecce-Inter: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni: D'Aversa potrebbe puntare su Touba al centro della difesa al posto dello squalificato Pongracic, sulla fascia sinistra Gallo rileva Dorgu. Baschirotto in dubbio per febbre, se non dovesse farcela è ...repubblica

Lecce-Inter come e dove vederla: Sky o DAZN Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario: Lecce-Inter è una partita valevole per la 26a giornata del campionato di calcio di Serie A 2023-24. Il match vede di fronte il Lecce che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 24 punti e ...sport.virgilio

Domani Lecce-Inter, i convocati di D'Aversa: a disposizione anche Baschirotto e Banda: Roberto D'Aversa, tecnico del Lecce ha reso nota la lista dei 23 convocati per la partita in programma domani alle 18 al Via del Mare contro l'Inter,.tuttomercatoweb