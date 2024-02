Lecce-Inter | sintesi | tabellino | risultato | moviola e cronaca live

(Di domenica 25 febbraio 2024) Al Via del Mare, il match per la 26° giornata di Serie A 2023/2024 traAl Via del Mare,si affrontano nel match valido per la 26esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Probabili formazioni Serie A in chiave nerazzurra: manca sempre meno al fischio d’inizio di Lecce-Inter , che è in programma oggi a partire dalle ore 18:00 a ... (inter-news)

Lecce-Inter è in programma questa sera alle 18. D’Aversa , secondo quanto riferito da Sky Sport, è costretto a cambia re in difesa causa squalifiche. Un Dubbio ... (inter-news)

Lecce – Inter: ecco le formazioni ufficiali: Probabile formazione Lecce (4-3-3) Falcone, Gendrey, Baschirotto, Touba, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Banda. Probabile formazione Inter (3-5-2): Sommer; Bastoni, De Vrij, Pavard; ...generationsport

LIVE - Guarda Lecce-Inter: statistiche in tempo reale: Sia che tu riesca a seguire la diretta tv di Lecce-Inter o che non riesca, puoi sempre seguire la partita live su PianetaLecce. Scopri di più sulla partita Lecce-Inter grazie alle decine di ...pianetalecce

Lecce-Inter, le ultimissime dal Via del Mare: Turnover annunciato per Inzaghi. Out Thuram, uscito per un problema alla coscia destra nella gara di mercoledì, tocca a Sanchez affiancare Lautaro Martinez in avanti. In mezzo al campo riposa Barella, ...sportpaper