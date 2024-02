Lecce-Inter | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

Probabili formazioni di Lecce-Inter

(Di domenica 25 febbraio 2024)è una partita valida per la ventiseiesima giornata diA e si gioca domenica alle 18:00:, diretta tv,. Non ce ne vogliano i più scaramantici ma un pezzettino di scudetto l’se l’è cucito una settimana fa a San Siro contro la Salernitana, consolidando la vetta e portandosi a +9 dalla Juventus (con una gara in meno). Imbarazzante la superiorità dei nerazzurri sui granata, travolti 4-0 e costretti a restare rintanati nella propria area di rigore per tutta la partita. Arnautovic – IlVeggente.it (Lapresse)In settimana, poi, la squadra di Simone Inzaghi si è aggiudicata la prima delle due sfide con l’Atletico Madrid in Champions League e tra tre settimane, nella capitale spagnola, Lautaro ...

Punti, turn over e record. L’Inter vuole blindare la vetta al ‘Via del Mare ’ di Lecce (fischio d’inizio alle 18:00 di oggi, domenica 25 febbraio) e punta a ... (sportface)

Il programma e i telecronisti su Dazn di Lecce-Inter , match della ventiseiesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Da una parte i salentini che in casa si ... (sportface)

Lecce-Inter come e dove vederla: Sky o DAZN Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario: Lecce-Inter è una partita valevole per la 26a giornata del campionato di calcio di Serie A 2023-24. Il match vede di fronte il Lecce che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 24 punti e ...sport.virgilio

Domani Lecce-Inter, i convocati di D'Aversa: a disposizione anche Baschirotto e Banda: Roberto D'Aversa, tecnico del Lecce ha reso nota la lista dei 23 convocati per la partita in programma domani alle 18 al Via del Mare contro l'Inter,.tuttomercatoweb

Lecce, esame di laurea con l'Inter. Blin e Banda verso l'impiego dall'inizio: Servirà una prestazione al limite della perfezione oggi al Lecce, e potrebbe pure non bastare, per sperare di rallentare la corsa della capolista. L’Inter di Simone Inzaghi arriva ...quotidianodipuglia