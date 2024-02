Lecce-Inter | rivoluzione Inzaghi | sette cambi rispetto alla Champions Probabili formazioni e la partita in tv

Preview Lecce-Inter - Rivoluzione Inzaghi: è turnover. Out pure Sommer

(Di domenica 25 febbraio 2024) Milano, 25 febbraio 2024 – Sarà un'rivoluzionata quella che oggi alle 18 proverà ad espugnare il Via del Mare di. Diversamente da quanto accaduto tra Salernitana e Atletico Madrid, nel passaggio dal campionato Simonefarà largo uso del turnover. Iniziando dal portiere, perché Yann Sommer non è partito per la Puglia a causa della febbre dei giorni scorsi e al suo posto giocherà Audero, all'esordio nel campionato in corso dal 1' dopo due presenze traLeague e Coppa Italia.anche in difesa: Pavard e Bastoni riposano, dentro Bisseck e Carlos Augusto, che arretra nella posizione di "braccetto". Confermato il solo De Vrij. In mediana Dumfries a destra per Darmian, Frattesi e Asslani per Barella e l'acciaccato Calhanoglu. ...