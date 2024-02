Probabili formazioni di Lecce-Inter

(Di domenica 25 febbraio 2024) Si giocaoggi (ore 18) per il campionato didiA. I salentini affrontano la capolista che ha vinto le ultime setteconsecutivamente.C: tra le gare odierne Casertana-Brindisi (ore 15) e Latina-Audace Cerignola (ore 20,45). InH oggi si affrontano (ore 14,30) Casarano-Martina, ovvero la quarta in classifica ospita la seconda, e Nardò-Team Altamura, cioè la prima in casa della terza. Tra le altreBitont-Matera, Fidelis Andria-Città di Fasano, Gelbison-Barletta, Gravina on Puglia-Angri, Manfredonia-Città di Gallipoli. L'articolo ...

Lecce-Inter è in programma alle 18 e nei Precedenti al Via del Mare non c’è un percorso quasi netto come al Meazza. Anzi: l’ultima vittoria ha permesso di ... (inter-news)

Lecce-Inter alle 18 vedrà D’Aversa ritrovare in formazione un giocatore spesso prezioso, anche se non nella partita d’andata. Questi i probabili undici dei ... (inter-news)

La ‘ Prima Pagina IN Edicola ’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in ante Prima , i titoli ... (inter-news)

MERCATO - Inter, difficile il riscatto dalla Sampdoria di Audero: Emil Audero sarà titolare a Lecce in occasione della sfida tra i salentini e l'Inter. Una chance per il portiere ex Juve, arrivato in estate a Milano dalla Sampdoria. Al momento i nerazzurri non sembr ...napolimagazine

Lecce-Inter, la serie C girone C e la serie D girone H Calcio: nel girone delle pugliesi due partite fra le prime quattro: Si gioca Lecce-Inter oggi (ore 18) per il campionato di calcio di serie A. I salentini affrontano la capolista che ha vinto le ultime sette partite consecutivamente. Serie C girone C: tra le gare ...noinotizie

Lecce-Inter, partita da amarcord per Barella e Bastoni: La gara, che l'Inter giocherà domani sera allo stadio Via del Mare, offre due curiosità sul centrocampista e il difensore ...fcinter1908