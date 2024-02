Lecce-Inter | Inzaghi sceglie Sanchez e non Arnautovic! Un motivo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 25 febbraio 2024)è la partita in programma alle ore 18 allo stadio Via del Mare e valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A.effettua molte rotazioni, alcune obbligate e altre mirate a far rifiatare i titolarissimi. La vera sorpresa è in attacco dove si vedràe non Arnautovic DEFEZIONI E ROTAZIONI –è la partita valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A che si giocherà alle ore 18 allo stadio Via del Mare. La squadra di Simonesi presenta al confronto con i salentini con diverse defezioni e assenze piuttosto pesanti: gli infortunati Marcus Thuram e Francesco Acerbi ma anche Yann Sommer che non ha smaltito l’attacco influenzale e quindi non è partito. Non al meglio anche Hakan Calhanoglu, ma il turco è regolarmente partito ...