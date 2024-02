Lecce-Inter | Inzaghi con la difesa inedita! La probabile formazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 25 febbraio 2024) Questa sera andrà in scena. Simoneconferma le sensazioni della vigilia e dovrebbe compiere un ampio turnover: pronta unainedita TURNOVER? Manca sempre meno al calcio d’inizio di, sfida valida per la ventiseiesima giornata di Serie A., dovrebbe confermare le sensazioni delle ultime ore: si va verso un ampio turnover, sia per la logica delle rotazioni sia per i forfait dell’ultimo minuto. In porta non ci sarà Sommer, fermato da un’influenza: al suo posto Audero, che esordirà ufficialmente in Serie A con la maglia dell’. In, senza Acerbi e con Bastoni in diffida, il tecnico si affiderà dal 1? a Bisseck, con de Vrij in mezzo e Carlos Augusto come braccetto di sinistra. A ...