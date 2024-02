Le utility rallentano ma puntano 100 miliardi sulla transizione

(Di domenica 25 febbraio 2024) Leeuropee quotate in Borsa si avviano ad affrontare un anno con risultati in fase di rallentamento ma con investimenti in aumento del 6% a 100di euro per raggiungere gli obiettivi dellaenergetica. Gli analisti di Bloomberg Intelligence, in uno studio sulle prospettive del settore, vedono un margine operativo lordo (Ebitda) al 5% rispetto all'8% del 2023 ed un aumento dell'indebitamento tra il 2024 e il 2025. Gli investimenti nellaenergetica restano fondamentali per le prospettive di crescita, con una spesa in conto capitale destinata ad aumentare del 13% nonostante le condizioni di credito più rigide. Sul fronte della remunerazione dei soci le previsioni sono diversificate. Per letradizionali, secondo gli analisti, la stima è di una crescita mediana ...