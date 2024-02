Le reazioni a fine partita Castori | È stata una battaglia Non poteva essere spettacolare»

Inter-Atletico Madrid / Bellissimo a fine partita: “Ecco cosa è successo”

(Di domenica 25 febbraio 2024) E’una, di quelle che mister Fabrizioha vissuto centinaia di volte nelle 550 volte in cui si è seduto in panchina nel campionato di Serie B., come da lei anticipato non èuna garama contava solo il risultato? "E’unadi serie B, fra due squadre che lottano per salvarsi, nonun match. Due squadre che hanno badato soprattutto a non far giocare l’altra a non prendere gol perché poi rifarlo è un problema. Che sarebbeunacosì era facilmente immaginabile perché quando ti giochi tanto c’è la tendenza a non rischiare, per non pregiudicare il risultato. Quella di oggi ...