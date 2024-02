Le pagelle Rozzio | da qui non si passa Fiamozzi grintoso Gondo non punge | Pieragnolo impreciso

Le pagelle di Brescia-Reggiana. Rozzio insuperabile, Antiste evanescente. Fiamozzi e Girma ok dalla panchina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) BARDI 6. Reattivo su Moncini al 9’, poi sbaglia il tempo in un paio di uscite, ma per fortuna senza conseguenze. Brivido finale quando respinge un cross degli avversari sul petto di Marcandalli. SAMPIRISI 6,5. ’Sampidiesel’. Come spesso succede, cresce colre dei minuti e inizia a giocare d’anticipo sugli avversari. Sicuro e preciso, ormai è una garanzia.7. È il più sollecitato e il più attivo della linea difensiva. Il capitano risponde sempre presente, con le buone o con le cattive. Al 55’ il portiere avversario Avella gli nega la gioia del primo gol stagionale con una prodezza. MARCANDALLI 6. Meno impegnato rispetto ai compagni di repartoe Sampirisi, la sua è una partita ordinata, ma senza acuti. PORTANOVA 6. Qualche segnale di ripresa dal pianeta Manolo. Parte largo a destra, poi Nesta lo accentra e lo ...