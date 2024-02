Le pagelle Pascolo determinante | da Cincia lampi di classe

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Allen 5. D’accordo, venerdì si era infortunato alla caviglia ed è stato lodevole a voler scendere in campo; ma meno bravo in una gara nella quale fin dall’inizio è apparso spento, senza mordente e iniziative. Tre assist nel primo quarto, 5 nella prima metà e 6 alla fine insieme a 2 recuperi non lo salvano. Un solo tiro tentato (e sbagliato) in 14’ nella prima metà. Primo ed unico canestro segnato, la bomba a metà terzo quarto. Esce addirittura per falli.rini 7. Segna i suoi punti in 21’ con i solitidie talento: 4 nel primo, 3 nel secondo e 5 nel terzo tenendo a galla un attacco in contumacia Allen. Zampini 7. Alla fine uno dei più continui in casa Unieuro, soprattutto in attacco. Sfrontato, sicuro (pure troppo, a volte), sempre sul pezzo. I 6 rimbalzi, i 2 assist e gli 8 falli subiti compensano le 4 perse e ...