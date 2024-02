Le immagini della Fantasia. Fiabe e colori in 210 tavole

(Di domenica 25 febbraio 2024) Inaugurata ieri, all’OrangerieVilla Reale la 41esima edizioneMostra di illustrazione per l’infanzia “Le“. Monza promuove la fiaba. Lo ha fatto notare Uberto Di Remigio, presidenteFondazione Zavrel di Sarmede, il paesino del trevigiano dove si era trasferito, da Praga, l’illustratore Stepan Zavrel e lì ha creato la mostra e la sua scuola di illustrazione. Da 27 anni viene portata a Monza che ha contribuito a fare da cassa di risonanza e a creare un vero ecosistema culturale: la voce si sparge e così viene richiesta in 550 sedi in Italia e nel mondo, mentre la scuola di illustrazione di Sarmede ha formato negli anni 15mila allievi. L’esposizione, a cura di Brianza Biblioteche, sarà visitabile ...