Le fiabe educano all’intraprendenza | mentre sui social la vita si subisce

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) di Carmelo Zaccaria Italo Calvino apre la sua raccolta diItaliane con “Giovannin senza paura” perché, come spiega, la fiaba “non fa una grinza, come il suo imperturbabile protagonista, che dimostra verso il soprannaturale una tranquilla fermezza che dà tutto per possibile”. Difatti Giovannin è un giovanotto audace e intraprendente che, in rotta con il padre, decide di andarsene per la sua strada per fare esperienza e guadagnarsi da vivere. Spavaldo e determinato va in cerca della paura, di cose mai vedute prima, affrontando l’ignoto a viso aperto. La versione della fiaba più diffusa e completa è quella dei Fratelli Grimm inclusa nel volumedel focolare, pubblicato nel 1856. Il nostro eroe deve vedersela prima con dei corpi morti appesi sopra un patibolo, poi con due gatti neri, con un letto magico, con un gigante che cade a pezzi dal ...