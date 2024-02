Le canzoni di un tempo | i 70 anni della Rai fra ricordi e nostalgia

Biagio Antonacci compie 60 anni: 8 canzoni da riascoltare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 febbraio 2024) Melograni Paola carissima! sono innamorato delle vecchieche la rai mandava tantifa…e che ora non trasmette più. Claudio Villa,Renato Rascel,Mario Riva! ne ricordo una che era la sigla del “Musichiere”,era intitolata Domenica è sempre Domenica! e lei,da tanti,ha la rubrica su questo giornale proprio di domenica! Dovrebbe diventare la sua “sigla” di Oancheno che se non sbaglio va proprio in onda di domenica! Insomma questoversario dei 70Rai fa rivedere la solita zuppa ma chi davvero ha fatto la tv è dimenticato. Questa canzone mi ricorda il profumo del sugo che faceva la mia mamma la domenica mattina, mi ricorda che andavamo a comperare le paste dopo la messa,mi ricorda la mia giovinezza e mi ricorda domeniche che,purtroppo ,non torneranno mai più ...