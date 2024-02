Lavori sulle autostrade | la mappa delle chiusure

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 febbraio 2024) Firenze, 25 febbraio 2024 – Mercoledì 28, giovedì 29 febbraio e venerdì 1 marzo la stazione di Roncobilaccio sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze. Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica infatti, per consentiredi pavimentazione, dalle 9 alle 18, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Roncobilaccio (km 242+300), verso Bologna. In alternativa, chi da Firenze è diretto verso Bologna, potrà percorrere la A1 Direttissima. Per raggiungere le stazioni di Roncobilaccio, Pian del Voglio e Rioveggio, si consiglia di utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima. Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentiredi pavimentazione, nelle due notti di martedì 27 e mercoledì 28 febbraio, alle 22 alle 6, sarà chiusa la stazione di Pistoia, in uscita per chi proviene da ...