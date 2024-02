Lautaro | «Record Immobile? Ci provo | ma è importante un’altra cosa»

(Di domenica 25 febbraio 2024)Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato al termine della gara vinta contro il Lecce ai microfoni di DAZNMartinez, attaccante dell’Inter, ha parlato al termine della gara vinta contro il Lecce ai microfoni di DAZN. Le sue dichiarazioni: SEGRETO – «Lavorare ogni giorno cercare di dare una mano ai compagni da tutti i punti di vista. Sono ancora giovane e ho margini di miglioramento. Sono contento del presente ma ancora non abbiamo niente in mano».DI GOL DIE HIGUAIN – «Ci proverò, l’è che l’Inter deve vincere, il numero che loro hanno fatto è straordinario, io faccio il mio massimo e devo continuare così». CONTINUA SU INTER NEWS 24

