Lautaro Martinez | «Non è ancora finita! 101 gol? Grazie alla mia famiglia»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 25 febbraio 2024)è stato intercettato a Dazn dopo la partita tra Lecce e Inter. Il match del Via del Mare si è concluso da pochi minuti col risultato di 4-0. CRESCITA ?parla nel post partita: «Significa tanto questa vittoria, perché stiamo avendo una continuità importante. Sono molto contento, stiamo facendo un grande lavoro e dobbiamo continuare così perché non èfinita. 101in Serie A? Sono partito a da casa mia a 15 anni e non m’immaginavo tutto questo, gratomia. E’ tutto per loro. Segreto? Lavorare ogni giorno, cercare di migliorare e crescere. Sono giovane e ho tanto margine di miglioramento.non abbiamo niente in mano. Higuain e Immobile? Ci proverò a raggiungerli, ma importante ...