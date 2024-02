L’assist di Mattarella alle piazze pro-Hamas, tutt’altro che pacifiche

(Di domenica 25 febbraio 2024) Una nota del tutto irrituale, quella di ieri del presidente della Repubblica. Se non altro perché non è la prima volta che dei “ragazzi” si sono presi delle manganellate dalla polizia. Per citare solo un esempio piuttosto recente, se le sono prese anche gli studenti dell’Università La Sapienza che tentarono di impedire che si tenesse nell’ateneo romano un dibattito con Daniele Capezzone. Interventi diin difesa della libertà di parola: zero. E se le sono prese, sia allora che oggi, perché hanno tentato di fare qualcosa di illegale. Impedire a qualcuno di parlare, o forzare un cordone della polizia.per nullaPeccato, però, chenon potesse scegliere occasione peggiore per intervenire così a gamba tesa, assumendosi una grande responsabilità. Qualche manganellata c’è ...

