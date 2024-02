L’altro Danubio L’Europa vista da oriente

Lungo il Danubio, un passo dopo l'altro verso una nuova Europa

(Di domenica 25 febbraio 2024) Il, per ragioni storiche e geografiche, può ben essere definito la “spina dorsale“ del, e Nick Thorpe ne è così consapevole che lo ha percorso più o meno tutto, per i suoi 2840, o 2845, se non 2779 chilometri (la lunghezza, come si vede, è quasi un’opinione). Ha proceduto però controcorrente e perciò il suo notevole libro reportage, Il, pubblicato in Italia da Keller a quasi dieci anni dalla prima uscita, offre un’idea d’Europa decisamente poco convenzionale. Il solo fatto di partire dal delta del fiume, dalla Dobrugia romena, terra di pescatori e di storioni, popolata da una numerosa minoranza turca, per poi risalire il corso d’acqua attraverso la Bulgaria, l’Ucraina, la Serbia e su su verso le terre germaniche, fa sì che l’immagine consueta delcome poderoso corso austro-tedesco che ...