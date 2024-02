La vulnerabilità geopolitica ed economica del turismo. Il commento di Monti

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ilrappresenta, senza ombra di dubbio, un settoremente rilevante per il nostro Paese. Si tratta, tuttavia, di un segmento che, per quanto importante, non manca di presentare degli svantaggi sotto il profilo economico e politico. Per inquadrare il fenomeno, un paper pubblicato da Banca d’Italia del 2019 (pre-pandemia), affermava che al settore delfossero riconducibili “oltre il 5 per cento del Pil e oltre il 6 per cento dell’occupazione del Paese”. Si tratta, dunque, di un tema che, per propria rilevanza, meriterebbe un’attenzione strutturale e di medio periodo, che tenga conto anche degli aspetti strategici del nostro Paese. Un’attenzione che quindi superi la riflessione sull’overtourism e che si rifletta in una visione politica che superi la sola ambizione di incrementare i flussi di cassa, ma che si ...