La vetrina dell’Italian Symposium I nostri studenti non hanno confini

Green Med, l’expo dell’economia sostenibile arriva alla Mostra D’Oltremare

(Di domenica 25 febbraio 2024) United Italian Societies, la rete degli universitari italiani all’estero che raggiunge oltre 10.000in Regno Unito, Francia, Stati Uniti, Spagna, Olanda, e Svizzera, riunisce le eccellenze del nostro paese nella seconda edizione, il cui filo conduttore sarà “Una Nuova Italia in una Nuova Europa”. Un simposio di quattro giorni che si svolgerà in tre prestigiose sedi: la London School of Economics and Political Science, l’Università di Oxford, e l’Ambasciata d’Italia a Londra. Gli ospiti, condivideranno con i giovaniche si affacciano al mondo del lavoro le loro esperienze, i loro consigli e le loro idee sul futuro dell’Italia. L’Italian2024, che partirà il 28 Febbraio a Londra, per poi finire il 2 Marzo a Oxford, coinvolgerà, fra i tanti, Barbara ...

Certificati di Eccellenza. Dieci ristoranti in vetrina. Il meglio della gastronomia: Presente alla cerimonia, tenutasi nella sede dell’associazione, anche Alessandro Polcri, sindaco di Anghiari e presidente della Provincia di Arezzo, che si è complimentato con il presidente Domenico ...lanazione

Pesaro, l'Arte in vetrina si dà alla pizza: ecco il libro tattile sulla Rossini: PESARO - Dopo la vetrina di via San Francesco, prosegue il progetto dell’assessorato all’Innovazione e Partecipazione ... in collaborazione con il liceo artistico Mengaroni e la Federazione Italiana ...corriereadriatico