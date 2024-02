La vergogna della sinistra | polizia sotto attacco | la durissima replica di FdI

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Il governo si schiera in difesa. Dopo le parole di Matteo Salvini, anche quelle di Fratelli d'Italia. Sullo sfondo le polemiche montate dadopo gli scontri a Pisa e Firenze, oltre alla nota del Quirinale che ha stigmatizzato l'uso dei manganelli. Ci sono degli aspetti da chiarire, certo, ma FdI fa scudo contro il tiro al bersaglio contro gli agenti. Tommaso Foti, capogruppo di FdI alla Camera, afferma: "Le Forze dell'ordine rappresentano lo Stato, non certamente una parte politica: sminuire il ruolo assolto dalle stesse, come tentato dalle sinistre in queste ore, significa volerle delegittimare, indicandole a bersaglio di chi oramai da mesi cerca in ogni modo di alzare il livello dello scontro, soprattutto nelle piazze". E ancora: "Si farà chiarezza sulle dinamiche degli incidenti di Pisa, anche accertando ...