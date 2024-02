La Talpa | ricordi chi ha vinto le vecchie edizioni? C’è uno sempre presente in tv oggi

La Talpa, il progetto segreto di Maria De Filippi e il nome della conduttrice

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 25 febbraio 2024)il reality Lae chi sono stati i vincitori? Uno di loro ètutti i giorni in tv, ecco di chi si tratta e cosa fa. Quando si parla di reality in Italia non si può non pensare immediatamente al Grande Fratello, che è cominciato oltre 20 anni fa ed è stato sicuramente uno dei primi programmi in cui i concorrenti si sono trovati a vivere 24 ore su 24 davanti alle telecamere, in un contesto molto particolare ed esposto costantemente ai riflettori e al pubblico. Ricordate le primede La? Uno dei vincitori è ancorain tv – (Fonte: Ansa) – (Cityrumors.it)Oltre al GF, però, nella storia recente della televisione ci sono stati tanti altri reality di successo. L’Isola dei Famosi, ad esempio, continua ad andare in onda, ed è ...