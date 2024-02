La storia a fumetti di Deadpool e Wolverine | frenemies per la vita

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 25 febbraio 2024) In attesa dell'uscita di, che li vedrà finalmente insieme sul grande schermo, vale la pena di ripercorrere l'amicizia tra questi beniamini del Marvel fandom. Se la prima apparizione dineirisale al 1974, nel numero 181 dell' Incredibile Hulk, per fare la conoscenza disi è dovuto aspettare addirittura fino al 1991, quando ha fatto la sua comparsa nel numero 98 di The New Mutants. Eppure, nonostante la distanza cronologica, i due supereroi appaiono inestricabilmente legati. I motivi sono vari, a partire dalle loro storie, che li hanno resi tra i più amati e iconici del marchio Marvel., caratteri opposti ma origini comuni Sebbene siano evidentemente agli antipodi in quanto a personalità – l'uno ...