La sfida delle Europee e la candidatura sul tavolo, inizia la segreteria Tajani

(Di domenica 25 febbraio 2024) AGI - "Dalla vittoria dipende la sopravvivenza del nostro movimento politico nei prossimi trent'anni". È il passaggio chiave del discorso di Antonioda segretario di FI appena acclamato all'unanimità. Il vicepremier e ministro degli Esteri nella prima giornata del congresso aveva illustrato il 'programma' di Forza Italia, con un intervento ad ampio raggio su tutti i temi sul. Il suo sguardo è in chiave interna al partito. Non si sente un Maradona, avverte il peso della responsabilità di essere il capitano della squadra, ma l'invito rivolto alla platea che scandisce il suo nome è quello di prodigarsi per gli appuntamenti futuri. Da lunedì si lavorerà a liste "forti" e non è escluso che il vicepremier e ministro degli Esteri possa scendere in campo. Ad alcuni 'big' azzurri ha confidato di valutare tutti gli scenari, di pensare anche a ...