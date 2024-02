La schizofrenia dei media su Mattarella: muti se difende Meloni, in prima pagina se chiama Piantedosi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 25 febbraio 2024) Bizzarra attitudine quella di moltinostrani, che da tempo (in singolare sintonia con l’agenda del Pd) riportano le dichiarazioni del presidente Sergiosolo quando appaiono funzionali alla narrazione anti-governativa. La memoria a macchia di leopardo deiUltimo clamoroso – quanto paradigmatico – episodio, la presa di posizione del capo dello Stato sui fatti di Pisa e la raccomandazione al ministro. Titoloni a tutta, post social allarmati degli influencer vicini alla sinistra, come a enfatizzare una supposta discrasia tra Quirinale e governo. Nessun interrogativo sugli scontri di Pisa, sul corteo non autorizzato. Nessun parallelo sulla opinabilissima gestione dell’ordine pubblico nel caso dei cortei durante la pandemia. Ai tempi del governo Pd-M5s, si sono ...