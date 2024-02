La rivincita dei maestri di sci | pochi e sempre più cari ma le lezioni raddoppiano

Maestri, educatori, rabbini: da Milano, la rivincita dello studio - Mosaico

Alfa: dalla timidezza a scuola al cantare in un Forum sold out: “Non parlavo a scuola. Non parlavo scuola. Ora sono qui a cantare in un Forum pieno”, urla Alfa a denti stretti e con gli occhi lucidi. Poi inizia a intonare “5 minuti” le cui parole fotografano alla ...rockol

Aouar-Zalewski: tempo di rivincita: Decisivi nella lotteria dei rigori, Aouar e Zalewski vogliono riconquistarsi la titolarità anche in campionato ...siamolaroma

Poliamore, addio tabù: negli Usa la monogamia perde appeal e la coppia aperta spopola tra i giovani: In Europa, la Chiesa svedese si è detta disposta ad ascoltare le ragioni dei poliamorosi. Ma solo l’Olanda consente unioni civili fra più partner. In Italia ...repubblica