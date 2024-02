La Promessa | anticipazioni 26 febbraio - 1° marzo | la gravidanza di Jimena

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 25 febbraio 2024) Il piano di Manuel di partire per l'Italia al fine di allontanarsi daandrà in fumo secondo leLadal 26al 1°. La ragazza, infatti, gli rivelerà di essere incinta e così il marchesino si vedrà costretto ad annullare la partenza per restarle accanto. Presto la notizia giungerà anche alle orecchie della servitù e Jana appena saprà la novità la prenderà in malo modo. Nel frattempo, Salvador, temendo di perdere Maria, le farà una proposta spiazzante. La, puntate dal 26al 1°annuncia a Manuel di essere incintadarà a Manuel una notizia che lo lascerà senza fiato e mettere fine al suo sogno di trasferirsi in Italia per occuparsi di un ...