La Presidente di “Alleati con Te” Catia Acquesta premiata al Parlamento Europeo.

(Di domenica 25 febbraio 2024) ROMA – Neldi Roma la giornalista, scrittrice edicon Te,, ha ricevuto il premio “La Rosa d’oro Donne al Centro” per il suo costante impegno professionale sul territorio nazionale accanto alle Donne vittime di violenza e contro la violenza di genere.ha scritto libri sul tema, è relatrice di importanti conferenze e convegni in tutta Italia. Testimonia come il dolore e le sofferenze ci rendono più forti e ci temprano. “Tutto quello che di brutto ci accade, fortifica e ci rende invincibili. Bisogna amare la vita e se stessi. Questa è la prima regola per la felicità. Credere nei propri sogni e inseguirli. Io sono la prova che dalle difficoltà si rinasce e si diventa felici”, dichiara ...