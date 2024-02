La perdita di Avdiivka e la morte di Navalny sbloccano i fondi Usa a Kiev | ma Biden dovrà fare concessioni a Trump sui migranti

La perdita di Avdiivka e la morte di Navalny sbloccano i fondi Usa a Kiev: ma Biden dovrà fare concessioni a…

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) La Camera Usa è chiusa fino al 28 febbraio. I deputati si prendono una pausa – criticata dal presidente Joe– in uno dei momenti più drammatici degli ultimi mesi. Il conflitto a Gaza non accenna a placarsi e Israele è sul punto di scatenare un’offensiva di terra potenzialmente devastante a Rafah. L’Ucraina è in serie difficoltà. Non solo la controffensiva diè fallita, ma l’esercito russo, dopo la conquista di, è sul punto di allargare la sua azione militare, consolidando le conquiste di questi mesi. Di più, ladi Alekseimostra che Vladimir Putin mantiene un controllo pressoché totale all’interno della Russia, contraddicendo le previsioni di chi riteneva che la guerra in Ucraina avrebbe rappresentato la sua fine politica. La chiusura temporanea della Camera, senza che ...