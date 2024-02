La pasta all' assassina e la provocazione della semplicità

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 25 febbraio 2024) A me piacciono molto gli spaghetti all’, che ho conosciuto anni fa in un ristorante di Bari, conversando a fine cena con un produttore diche insistette per farcela provare in questo modo strano. Era prima che i maledetti food influencer la scoprissero e pensassero, dopo la carbonara, di codificare a capocchia pure questa tradizione. Dopo aver capito cosa fosse quellabruciacchiata e deliziosa (adoro il pomodoro, l’aglio e il peperoncino), l’ho rifatta più volte, seguendo indicazioni fintamente tassative di quelli che per darsi un tono devono dire agli altri come si fa. Finché, qualche giorno fa, mi è caduta in testa la mela di Newton: avevo avanzato degli spaghetti al pomodoro e il giorno dopo li ho saltati senza pietà con altro aglio e tanto peperoncino. Senza risottare da crudo (perché?), senza il patetico brodo ...