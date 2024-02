La passione di Cristo’ di Mel Gibson compie 20 anni | storia di un caso cinematografico

«La passione di Cristo» compie 20 anni, violenza estrema e accuse di antisemitismo per la rievocazione di Mel...

(Di domenica 25 febbraio 2024) Firenze, 25 febbraio 2024 – Esattamente 20fa, il 25 febbraio del 2004, usciva nelle sale un film destinato a fare epoca e a far discutere, ‘Ladidi Mel. Racconto anche troppo realistico del martirio di Gesù, girato nell’aspra Matera, costò oltre 20 milioni di dollari, incassandone oltre 611 milioni. In Italia arrivò nelle sale ad aprile, e mentre il film volava ovunque al box office, non mancarono insieme al successo anche le polemiche. Su tutte, le accuse di integralismo cattolico e di presunto antisemitismo. ‘Ladi, pellicola sottotilata e molto particolare e realistica, sorprese gli spettatori, a cominciare dalla lingua parlata dagli attori, che recitarono in latino ed aramaico. Le scene del martirio vennero poi definite troppo crude. ...