La parrucca non inganna i carabinieri | era latitante da un anno | arrestato a Marano

(Di domenica 25 febbraio 2024) In manette è finito Fabio D'Agostino, 37 anni,dal gennaio 2023: l'uomo è stato rintracciato all'esterno dell'abitazione in cui vivono moglie e figlio.

Arrestato latitante 37enne sotto casa: sul capo aveva una parrucca: MARANO DI NAPOLI - Sotto la parrucca il volto di un latitante, ricercato dal gennaio dello scorso anno. Si tratta di Fabio D’Agostino, 37enne in orbita Orlando – Polverino, che ieri sera ha concluso i ...marigliano

Marano, si camuffava andando in giro indossando una parrucca: arrestato latitante 37enne: Era in auto con moglie e figlio. Dovrà scontare una pena di 5 anni di reclusione per estorsione continuata ed aggravata dalle finalità e modalità mafiose ...ilmeridianonews

Si nascondeva in auto con una parrucca: arrestato noto latitante di camorra nel Napoletano: Marano di Napoli, arrestato noto camorrista latitante. Si tratta di Fabio d'Agostino, alias Bimbo d'oro, 38 anni ...napoli.occhionotizie