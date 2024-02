La pagella di Cagliari – Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 25 febbraio 2024) Dopo il pareggio del Maradona contro il Barcellona di mercoledì in champions, Ciccio Calzona afa il suo debutto assoluto in serie A, come contro il Barcellona regala i primi venti minuti al, poi Osimhen gli stava regalando la prima vittoria sulla panchina del, ma prima Politano e Simeone che per egoismo falliscono il gol della sicurezza, e poi un scandaloso Juan Jesus che con un errore da giocatore di terza categoria regalano il pareggio ale svaniscono la gioia della vittoria al mister.1 – 1 Ho visto questo: Meret 6: Normale amministrazione, poi l’errore di Juan Jesus. Mazzocchi 5: Gioca dal primo minuto sulla destra al posto del capitano squalificato, sbaglia molto in fase difensiva, impacciato e sterile in fase ...