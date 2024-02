La nuova funzionalità AI di Chrome può aiutarti a scrivere sul Web

"Aiutami a scrivere". Gemini AI irrompe in Chrome con la nuova funzione

(Di domenica 25 febbraio 2024) Per ora solo in america ma a breve anche in europa, potrai attivare “Aiutami a”, unasperimentale di intelligenza artificiale inche puòcontenuti online. Ecco il testo dell’articolo pubblicato da google sul suo blog: “Il mese scorso abbiamo annunciato l’arrivo sudi nuovedi intelligenza artificiale generativa per rendere la navigazione sul Web più semplice e personalizzata, tra cui un organizzatore di schede, un generatore di temi e uno strumento sperimentale percontenuti online con sicurezza. Con il lancio diM122 di questa settimana, puoi provare ” Aiutami a” su Mac e PC ...