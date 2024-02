(Di domenica 25 febbraio 2024) Se i governi non accetteranno di cedere altra sovranità, anche emettendo eurobond si rischia un progetto sgangherato in una logica decentralizzata paese per paese gestita da un punto di vista tecnico. Una strada stile Pnrr che non porterà molto di buono

L’Unione euro pea ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti per sostenere l’ Ucraina e i rifugiati in Moldavia . Le risorse stanziate ammontano a 83 milioni di ... (quifinanza)

Italia primatista in Europa in materia Pnrr : arriva un altro attestato della bontà del grande lavoro del governo Meloni. La Commissione europea ha pubblicato ... (secoloditalia)

Bielorussia, aperti i seggi per legislative e amministrative: (ANSA) - ROMA, 25 FEB - Circa 5.500 seggi elettorali sono stati aperti in Bielorussia alle 8 ora locale nella prima giornata elettorale unificata della storia del Paese in cui si vota sia per le ...ansa

La nuova Europa immaginata da Draghi ha un grosso ostacolo: i partiti sovranisti: Se i governi non accetteranno di cedere altra sovranità, anche emettendo eurobond, si rischia un progetto sgangherato in una logica decentralizzata paese per ...huffingtonpost

Roma, De Rossi difende Lukaku e studia una nuova soluzione: Il tecnico della Roma Daniele De Rossi alla vigilia della partita contro il Torino ha parlato di Romelu Lukaku, fortemente criticato nelle ultime settimane: "E' stato tra i primi a correre verso la Su ...sportal