(Di domenica 25 febbraio 2024) Avimecc1 Smartsystem3 AVIMECC : Raso 6, Di Franco 13, Capelli, Putini 2, Chillemi 4, Nastasi, Cascio, Buzzi 9, Tidona, Lombardo, Spagnol 14, La Rocca, Giudice. All. Di Ste. SMARTSYSTEM: Dimitrov 26, Merlo 20, Partenio 4, Raffa (L), Margutti, Roberti 14, Galdenzi, Focosi 3, Mazzon, Gori, Maletto 6, Uguccioni. All. Mastrangelo. Arbitri: Pecoraro Sergio e Spinnicchia Giorgia. Parziali: 16-25, 17-25, 25-23, 16-25. Note –battute vincenti 2, battute errate 13, muri 5;battute vincenti 8, battute errate 13, muri 10. La Smartsystem torna a vincere lontano dalle mura amiche. La Virtus è corsara grazie al 3 a 1 inflitto a, al termine di una gara dominata e ben giocata. Se si eccettua un terzo set vinto sul filo del rasoio ...

La missione in Sicilia. Fano sbanca Modica: La Virtus torna a vincere in trasferta e lo fa in maniera convincente. Qualche problema solo nel terzo set, per il resto una gran prestazione.ilrestodelcarlino

La Commissione Periferie della Camera in missione a Catania: La Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado di città e periferia, guidata da Alessandro Battilocchio (FI) sarà in missione a Catania lunedì 26 e ...catanianews

Centro papa Giovanni XXIII sarà missione di fratel Biagio: L’antica e famosa struttura del centro sociale Papa Giovanni XXIII, a Valguarnera, ben presto sarà adibita a “missione Speranza e Carità” di fratel Biagio Conte. Il lavoro di padre Agatino La struttur ...vivienna