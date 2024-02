La lettera del direttore: "Chiedo scusa per il caos"

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 febbraio 2024) Dopo l’inibizione di 6 mesi arrivata dalla Procura federale, Emiliano Branca, ormai exsportivo delle squadre Primavera e Juniores del Pontedera, chiarisce il proprio operato. "A seguito degli articoli di stampa riguardanti la sanzione ricevuta del sottoscritto – scrive in un comunicato - ci tenevo a chiarire determinate circostanze altrimenti equivocabili. In primo luogo, preciso che le dimissioni sono state rassegnate spontaneamente da me per consentire alla società Us Città di Pontedera di proseguire il suo lavoro serenamente e senza alcuna conseguenza in termini di immagine e reputazionali. Il mio operato è sempre stato improntato alla buona fede e sul presupposto di non violare alcuna regola. Tutte le somme versate sono servite solo ed esclusivamente a sostenere la permanenza dei giocatori fuori sede a Pontedera. A nessuno di loro, né ai loro ...