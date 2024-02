La Juventus e Allegri non meritano Dusan Vlahovic

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 25 febbraio 2024) Dopo 4 partite senza vittorie, nelle quali aveva raccolto appena 2 punti seppur giocando contro tre squadre su 4 in lotta per la salvezza (Empoli, Udinese e Verona, l’altra era l’Inter), pareggiando a stento, latorna a vincere. Lo fa soffrendo, giocando male e senza idee, con il solito copioneano ormai ben noto a chiunque abbia un minimo di obiettività nel giudicare (e nel capire) ciò che vede in campo. Il Frosinone mette a nudo tutti i limiti dei bianconeri, ormai fragili anche difensivamente (7 gol subiti nelle ultime 5) nonostante l’alta densità di uomini a copertura dalla difesa che limita la transizione offensiva. Nonostante ciò, lasegna 3 gol quest’oggi, l’ultimo praticamente a tempo scaduto, nato come già successo contro Verona e Monza, da un episodio casuale. In tre partite sono arrivati 9 punti, ...